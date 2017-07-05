Хиддинк: "Смолов быстр и способен к ускорениям с мячом, он способен "убивать"

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Хиддинк: "Смолов быстр и способен к ускорениям с мячом, он способен "убивать"Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк назвал сильные стороны форварда национальной сборной России и "Краснодара" Федора Смолова.

"На него было интересно смотреть. Потому что все на Смолова рассчитывали, а значит, на него оказывалось серьезное давление. На мой взгляд, оно его не придавило. Он был активен. Но в больших матчах сказалась как раз та интенсивность и жесткость действий защитников, с которыми он столкнулся и которых не хватает в чемпионате России.

В то же время у него было несколько очень хороших сольных проходов, проникновений в чужую штрафную, ударов и передач. Он прекрасно пробил в штангу в матче с Мексикой. Он быстр и способен к ускорениям с мячом, у него отличный удар, он способен "убивать". Очень важно, чтобы полузащита доставляла ему мяч в правильных зонах и в правильные моменты. На мой взгляд, Федор не должен в поисках мяча слишком много смещаться на фланги и очень уж глубоко к центру поля. Ему нужно находиться и открываться в районе штрафной. Очень хорошо, что Смолов получил такой бесценный опыт, как игра против Пепе и других крутых парней", - сказал он. 

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