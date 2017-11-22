Хиддинк станет новым наставником сборной Австралии
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оказался главным кандидатом на должность главного тренера сборной Австралии.
Как сообщает ESPN, именно этот наставник станет сменщиком Ангелоса Постекоглу, который объявил об уходе из команды.
Отметим, что Хиддинк уже возглавлял сборную Австралии. С этой командой голландец работал с 2005 по 2006 год. Вместе с ним австралийцы вышли на чемпионат мира 2006 года.
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