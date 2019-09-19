Хиддинк уволен с поста наставника олимпийской сборной Китая
Руководство федерации футбола Китая отправило в отставку голландца Гуса Хиддинка с поста главного тренера олимпийской сборной страны, сообщает Fox Sports Asia.
По сведениям издания, боссов китайского футбола не устроило поведение голландского специалиста во время общения с прессой и результаты национальной команды. Преемником Хиддинка стал бывший главный тренер женской сборной Китая Хао Вэй.
72-летний Хиддинк ранее тренировал такие известные клубы, как ПСВ, "Фенербахче", "Валенсия", "Реал", "Челси" и "Анжи". Также он возглавлял сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12