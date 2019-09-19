Хиддинк уволен с поста наставника олимпийской сборной Китая

Теги гус хиддинккитай (кнр)

Хиддинк уволен с поста наставника олимпийской сборной Китая

Руководство федерации футбола Китая отправило в отставку голландца Гуса Хиддинка с поста главного тренера олимпийской сборной страны, сообщает Fox Sports Asia.

По сведениям издания, боссов китайского футбола не устроило поведение голландского специалиста во время общения с прессой и результаты национальной команды. Преемником Хиддинка стал бывший главный тренер женской сборной Китая Хао Вэй.

72-летний Хиддинк ранее тренировал такие известные клубы, как ПСВ, "Фенербахче", "Валенсия", "Реал", "Челси" и "Анжи". Также он возглавлял сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

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