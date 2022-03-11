Хиддинк высказался об отстранении сборной России от международных турниров

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Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк поделился мыслями о решении ФИФА отстранить российскую национальную команду от участия в международных соревнованиях.

"Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен - все больше обеспокоены политической обстановкой. Весь мир в огне. В глобальном смысле не важно, откуда родом даже самые юные спортсмены - они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении. В политике же об этом речи нет вообще.

Я живу в Голландии и поддерживаю всех своих друзей из России. Разговариваю с некоторыми из них, они тоже не понимают, что происходит. Футбол - маленькая проблема по сравнению с этим. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой. Но нормальные люди остаются нормальными: в Москве, Петербурге и по всей России, Украине, Европе или Китае. Все находятся в хорошем контакте. И политики должны учиться у людей из сферы культуры, музыки, спорта. Это невероятно. Катастрофа. Но всё же спорту есть куда стремиться", - сказал Хиддинк.

Напомним, что 24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022, однако из-за ситуации на Украине матч отменили.

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