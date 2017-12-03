Хидиятуллин: "У сборной России появился хороший шанс на выход из группы"

Известный в прошлом футболист Вагиз Хидиятуллин подвел итоги жеребьевки группового этапа Чемпионата Мира 2018-го года.

"Не думаю, что наша делегация думает на весь чемпионат вперед - раньше же говорилось, что даже выход из группы будет хорошим результатом, и сейчас на это появился действительно хороший шанс. А дальше, конечно, чем черт не шутит, ведь были примеры, когда команда, удачно стартовав, идет далеко по турниру.

Некоторые эксперты сейчас очень оптимистично настроены насчет той же встречи с Египтом. Но мы ведь все помним матч с Уэльсом на Евро-2016, где соперникам хватило лишь одного Гарета Бэйла, так почему это же не сможет сделать и лидер египетской сборной Мохамед Салах, выступающий за английский "Ливерпуль"?, - цитирует бывшего футболиста Газета.ru.

Напомним, Жирков назвал фаворитов в группе сборной России на ЧМ. | soccernews.ru