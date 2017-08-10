Хихонский "Спортинг" подписал бывшего защитника "Анжи"

Хихонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о подписании бразильского защитника Шандао.

29-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с испанским клубом контракт до лета 2019 года.

Стоит отметить, что Шандао с февраля 2013 года выступал за российские клубы - "Кубань" и "Анжи".

Не пропустите: Сборная самых дорогих игроков в истории. | http://soccernews.ru