Хихонский "Спортинг" подписал бывшего защитника "Анжи"
Хихонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о подписании бразильского защитника Шандао.
29-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с испанским клубом контракт до лета 2019 года.
Стоит отметить, что Шандао с февраля 2013 года выступал за российские клубы - "Кубань" и "Анжи".
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