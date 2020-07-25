Хильемарк покидает "Динамо"

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Хильемарк покидает "Динамо"

Хавбек Оскар Хильемарк покидает московское "Динамо".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство клуба уведомило 28-летнего игрока о том, что сотрудничество с ним не будет продлено.

Напомним, что "Динамо" арендовало Хильемарка у "Дженоа". В минувшем сезоне он провел 15 игр.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне "Динамо" примет участие в квалификации Лиги Европы.

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