Хименес: "Буду рад переехать в Англию"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес рассказал о желании попробовать свои силы в АПЛ.

"Я мечтаю о возможности играть в АПЛ, потому что там очень конкурентный чемпионат. Буду рад переехать в Англию, но, если "Атлетико" даст мне пожизненный контракт, я останусь.

Я многому научился в Мадриде, мне повезло попасть в такую команду. Меня не беспокоят трансферные слухи, я всегда все обсуждаю со своими агентами" - приводит слова Хименеса AS.

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