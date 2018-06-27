Хименес готов сыграть против сборной Португалии

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес восстановился после мышечной травмы, из-за которой он пропустил матч с Россией.

Центрбек мадридского "Атлетико" уже приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, он готов сыграть против Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Напомним, что матч Уругвай - Португалия состоится в субботу, 30 июня.

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