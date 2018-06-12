Хименес поделился ожиданиями от матча со сборной России

Защитник "Атлетико" и сборной Уругвая Хосе Хименес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды России.

"Мы понимаем, что Россия - хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает её шансы в игре с нами. Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры. Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях" - сказал Хименес.

Напомним, что матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Женская сборная России пожелала успехов мужской сборной на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru