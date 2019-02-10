Хименес считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Атлетико"
Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес не согласен с решением арбитра Хавьера Эстрады Фернандеса назначить пенальти в ворота его команды за фол на вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре.
"Этот фол был за пределами штрафной. Я старался сыграть в мяч, однако задел соперника. Но всё это произошло за пределами штрафной. Я не знаю, что там случилось. Судья почему-то не пошёл пересматривать спорный эпизод" - приводит слова Хименеса El Chiringuito.
Напомним, что "Реал" победил "Атлетико" со счётом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Эспаньол
|23
|28
|12
|Леванте
|22
|27
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|14
|Леганес
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18