Хименес считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес не согласен с решением арбитра Хавьера Эстрады Фернандеса назначить пенальти в ворота его команды за фол на вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре.

"Этот фол был за пределами штрафной. Я старался сыграть в мяч, однако задел соперника. Но всё это произошло за пределами штрафной. Я не знаю, что там случилось. Судья почему-то не пошёл пересматривать спорный эпизод" - приводит слова Хименеса El Chiringuito.

Напомним, что "Реал" победил "Атлетико" со счётом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры.

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