Хименес возглавил "Лас Пальмас"

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о назначении Маноло Хименеса на пост главного тренера команды.

Стороны заключили однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон в случае возвращения канарцев в Примеру.

Отметим, что последним местом работы 54-летнего Хименеса был греческий АЕК. Также он возглавлял "Севилью", "Сарагосу" и "Аль-Райян".

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