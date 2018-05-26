Хименес возглавил "Лас Пальмас"

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Хименес возглавил "Лас Пальмас"

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о назначении Маноло Хименеса на пост главного тренера команды.

Стороны заключили однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон в случае возвращения канарцев в Примеру.

Отметим, что последним местом работы 54-летнего Хименеса был греческий АЕК. Также он возглавлял "Севилью", "Сарагосу" и "Аль-Райян". 

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