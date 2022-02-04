"Химкам" запрещено регистрировать новых футболистов
РФС запретил "Химкам" регистрировать новых футболистов.
Причина - долг клуба перед хавбеком хабаровского СКА Михаилом Тихоновым за расторжение контракта.
"Обязать "Химки" выплатить футболисту-профессионалу Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора.
Обязать "Химки" выплатить футболисту-профессионалу Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно ст. 236 трудового кодекса РФ.
Применить к "Химкам" запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Химок" в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением", - заявили в РФС.
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