"Химки" анонсировали переход полузащитника "Спартака"

Фланговый хавбек московского "Спартака" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в "Химках".

"Принципиальная договорённость по аренде Мирзова есть. Готовим документы. Как подпишем, так объявим", - сказал спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов.

Напомним, что позапрошлым летом "Спартак" приобрёл Мирзова у "Ростова" за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2022 года.

В составе "красно-белых" игрок провёл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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