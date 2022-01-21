"Химки" арендовали белоруса, отбывшего дисквалификацию за договорной матч
Фото сайт "Химок"
"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе центрального защитника БАТЭ Захара Волкова.
Подмосковный клуб взял 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.
Стоит отметить, что белорус больше года пропустил из-за дисквалификации за договорной матч.
В составе БАТЭ Волков забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 84 матчах. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18