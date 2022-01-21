"Химки" арендовали белоруса, отбывшего дисквалификацию за договорной матч

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"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе центрального защитника БАТЭ Захара Волкова.

Подмосковный клуб взял 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что белорус больше года пропустил из-за дисквалификации за договорной матч.

В составе БАТЭ Волков забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 84 матчах. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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