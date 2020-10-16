"Химки" арендовали двух игроков "Ростова"

"Химки" взяли в аренду Арсения Логашова и Александра Долгова. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.

Оба игрока проведут в подмосковном клубе нынешний сезон.

В текущем розыгрыше 29-летний Логашов провел 4 матча в РПЛ, 22-летний Долгов участвовал в 5 играх.

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