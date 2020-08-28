"Химки" арендовали форварда "Зенита"
"Химки" на своём официальном сайте объявили о трансфере нападающего "Зенита" Ильи Воробьёва.
21-летний футболист сменил питерский клуб на подмосковный на правах аренды до конца текущего сезона.
Рыночная стоимость перспективного форварда оценивается в 300 тысяч евро.
Воробьёв провёл всего 1 матч за основу "Зенита". Зато в составе дубля "сине-бело-голубых" он забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 53 играх.
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