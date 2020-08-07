"Химки" арендовали защитника "Локомотива"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе левого защитника "Локомотива" Брайана Идову.

Речь идёт об аренде 28-летнего футболиста до завершения ближайшего сезона.

Стоит отметить, что контракт нигерийца с "железнодорожниками" истекает через год, то есть, возможно, за столичную команду он больше не сыграет.

Идову выступал за "Локо" с лета 2018 года, сыграл 38 матчей, результативными действиями не отличался.

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