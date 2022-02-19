"Химки" бесплатно подписали нигерийского хавбека
Фото сайт "Химок"
"Химки" на своём официальном сайте объявили о переходе полузащитника Лоуренса Анвона Николаса.
20-летний футболист присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2024 года.
Рыночная стоимость нигерийского хавбека оценивается в 250 тысяч евро.
Ранее Лоуренс выступал в России за "Тамбов" и "Олимп-Долгопрудный".
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