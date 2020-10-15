"Химки" близки к аренде двух игроков "Ростова"

"Химки" в ближайшее время усилятся двумя футболистами "Ростова", утверждает журналист Иван Карпов.

По его информации, из донского клуба в подмосковный перейдут защитник Арсений Логашов и нападающий Александр Долгов.

"Химки" договорились об аренде обоих игроков до конца нынешнего сезона.

В чемпионате 2020/21 Логашов сыграл за "Ростов" 4 матча, а Долгов - 5. Результативными действиями они не отличались.

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