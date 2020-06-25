"Химки" близки к договорённости с новым спонсором

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что в скором времени титульным спонсором клуба может стать некий банк.

"У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к "Химкам". Переговоры проходят положительно. Следующая встреча будет в ближайшие дни в центральном офисе этого банка. Нужно обсудить ещё некоторые моменты. Банк пока просит не афишировать своё название, потому что хочет довести переговоры до конца и уже в случае положительного решения сделать официальное заявление. Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором. Мы уже обговаривали цифры. Думаю, всё должно быть нормально", - сказал Юран.

Ожидалось, что "Химки" сменят владельца, однако бизнесмен Сергей Ломакин в итоге не смог договориться о покупке клуба.

Команда из Подмосковья по итогам досрочно завершённого сезона получила путёвку в РПЛ, однако может отказаться от повышения в классе из-за проблем с финансированием.

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