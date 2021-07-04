"Химки" близки к продлению контракта с Глушаковым

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков анонсировал продление контракта хавбека Дениса Глушакова с "Химками".

"В понедельник подпишем и объявим. Контракт будет больше, чем на один сезон", - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Отметим, что 30 июня Глушаков стал свободным агентом.

В минувшем сезоне Глушаков провел за "Химки" 17 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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