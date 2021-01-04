"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"

Подмосковные "Химки" практически договорились о выкупе трансфера полузащитника московского "Спартака" Резиуана Мирзова, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, "Химки" готовы заплатить за футболиста порядка 600 тысяч евро. Таким образом, хавбек подпишет с химчанами полноценный контракт.

27-летний Мирзов в нынешнем сезоне выступает за "Химки" на правах аренды, провел за клуб девять матчей и забил четыре гола.

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