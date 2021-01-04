"Химки" договорились о переходе защитника "Локомотива"

Нигерийский защитник московского "Локомотива" Брайан Идову летом 2021 года станет полноценным игроком подмосковных "Химок", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, Идову перейдет в "Химки" на правах свободного агента, так как через полгода завершится его контракт с "Локомотивом". Таким образом, нигериец достанется подмосковному клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Идову выступает за "Химки" на правах аренды, провел за клуб 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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