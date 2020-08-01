"Химки" договорились об аренде трёх игроков "Спартака"

"Химки" в ближайшее время усилятся тремя футболистами московского "Спартака", утверждает "Чемпионат".

"Красно-белые" отдадут в аренду подмосковному клубу Александра Ломовицкого, Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе.

Напомним, что клубы договорились о сотрудничестве, благодаря чему "Химки" сумели заявиться в РПЛ.

Прошлый сезон вышеупомянутые игроки также провели в арендах: Ломовицкий - в тульском "Арсенале", Тимофеев – в "Крыльях Советов", а Мелкадзе – в "Тамбове".

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