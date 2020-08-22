"Химки" готовы уволить Гунько с поста тренера команды

Наставник "Химок" Дмитрий Гунько может покинуть клуб не проработав даже месяца.

По сведениям "Спорт-Экспресс", руководство клуба задумалось о смене тренера после неудачного старта команды в РПЛ. После четырех туров команда набрала всего одно очко.

Перед назначением Гунько "Химки" приглашали экс-тренера "Ахмата" Рашида Рахимова, однако он отклонил предложение. Теперь в случае ухода Гунько "Химки" снова вернуться к его кандидатуре.

Напомним, что Гунько возглавил "Химки" 1 августа этого года, заменив на этом посту Сергея Юрана.

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