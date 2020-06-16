"Химки" готовят лицензию для участия в еврокубках

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"Химки" готовят лицензию для участия в еврокубках

"Химки" оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы, сообщает "Матч ТВ".

Подмосковная команда, финишировавшая в ФНЛ на втором месте, может пробиться в еврокубки через Кубок России.

"Химки" уже пробились в 1/2 финала Кубка, где сыграют с "Уралом" или "Шинником".

Стоит отметить, что клуб до сих пор не определился с позицией по участию в следующем розыгрыше РПЛ.

Не пропустите: "Химки" подали документы на лицензирование РФС. | http://soccernews.ru
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