"Химки" хотят выкупить игрока "Спартака"
Полузащитник Резиуан Мирзов может не вернуться в "Спартак" из аренды в "Химках", сообщает "СЭ".
По информации источника, подмосковный клуб заинтересован в выкупе прав на 27-летнего футболиста.
Напомним, что "красно-белые" в 2019 году купили хавбека за 4 миллиона евро, однако сейчас его рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллиона.
За "Химки" Мирзов выступает с начала октября, сыграл 6 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: "Химки" предлагали контракт 38-летнему Павлюченко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных
-
Агент Акино отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
Директор "Аталанты" сделал заявление о состоянии здоровья Миранчука
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси
-
Глушаков до сих пор не понимает, почему его не взяли на ЧМ-2018
-
Иско отклонил предложение "Севильи"
-
Хонда задумался об уходе из "Ботафого"
-
"Химки" хотят выкупить игрока "Спартака"
-
Названа причина смерти Диего Марадоны
-
Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков высказался о скандале с публикацией секс-видео Дзюбы
-
"Нант" опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах
-
Агент прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука после обнаружения у него коронавируса
-
У Диего Косты осложнения после коронавируса. Он рискует пропустить полгода
-
Гончаренко рассказал о проблемах Васина с психологией
-
Иско заинтересовал топ-клуб АПЛ
-
Определился победитель африканской Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 27 ноября
-
Лапорта будет участвовать в выборах президента "Барселоны"
-
"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу