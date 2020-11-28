"Химки" хотят выкупить игрока "Спартака"

Полузащитник Резиуан Мирзов может не вернуться в "Спартак" из аренды в "Химках", сообщает "СЭ".

По информации источника, подмосковный клуб заинтересован в выкупе прав на 27-летнего футболиста.

Напомним, что "красно-белые" в 2019 году купили хавбека за 4 миллиона евро, однако сейчас его рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллиона.

За "Химки" Мирзов выступает с начала октября, сыграл 6 матчей и забил 3 гола.

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