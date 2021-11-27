"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами
Фото: твиттер "Химок"
В рамках 16-го тура РПЛ "Химки" сыграли вничью с "Краснодаром".
"Краснодар" продолжает занимать пятое место, "Химки" поднялись на 14-ю позицию.
"Химки" - "Краснодар" 3:3
Голы: Классон, 6 - 0:1, Набиуллин, 54 - 1:1, Глушаков, 56 - 2:1, Кабелла, 68 - 2:2, Долгов, 72 - 3:2, Ильин, 81 - 3:3
"Химки": Лантратов, Тихий, Филин (Долгов, 65), Стоинович (Данилкин, 46), Набиуллин, Боженов (Глушаков, 46), Идову, Трошечкин, Кухарчук (Давидян, 81), Мирзов, Адеми.
"Краснодар": Сафонов, Петров (Спайич, 73), Сорокин, Панталеао, Вильена (Чернов, 67), Ионов (Кривцов, 66), Крыховяк, Кабелла, Классон, Черников, Кордоба (Ильин, 31).
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