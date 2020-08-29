"Химки" и "Ротор" не выявили победителя в матче РПЛ

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"Химки" и "Ротор" не выявили победителя в матче РПЛ

В рамках 6-го тура РПЛ "Химки" сыграли вничью с "Ротором".

"Химки" продолжают занимать 15-е место, а "Ротор" - 16-е.

"Химки" - "Ротор" 1:1

Голы: Муллин, 32 - 0:1, Ломовицкий, 56 - 1:1

"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Полярус, Корян (Воробьев, 85), Боженов, Трошечкин, Мурнин (Мартусевич, 62), Ломовицкий, Алиев (Конате, 76).

"Ротор": Довбня, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян (Кожемякин, 46), Давиташвили, Алейник, Жигулев (Серченков, 65), Макаров, Кверквелия, Муллин.       

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