"Химки" и "Рубин" расписали безголевую ничью в товарищеском матче
Фото твиттер "Рубина"
На сборе в турецком Белеке состоялась контрольная встреча между "Химками" и "Рубином".
Команды сыграли вничью со счётом 0:0.
"Химки" (Россия) – "Рубин" (Россия) - 0:0
"Химки": Лантратов, Идову, Трошечкин, Глушаков, Мамаев, Жирков, Главчич, Волков, Григалава, Кухарчук, Мирзов.
"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Мусаев, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Зуев, Онугха.
Не пропустите: "Локомотив" не смог победить "Мальме" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Уфа" объявила о подписании Кабутова
-
Хави объяснил, почему он не отстранил Дембеле от команды
-
Помощник Карпина пообщался с Дзюбой
-
Соболев чуть не подрался с соперником в товарищеском матче после своего же грубого фола
-
"Химки" и "Рубин" расписали безголевую ничью в товарищеском матче
-
Онопко высказался о противостоянии "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы
-
Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"
-
Супряга: "Луческу сказал, чтобы я в киевское "Динамо" больше не возвращался"
-
"Химки" объявили о трансфере полузащитника "Алании"
-
Шалимов рассказал об особенностях работы с владельцем "Краснодара" Галицким
-
Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты
-
"Уфа" усилилась португальским хавбеком
-
"Эвертон" сорвал переход Деле Алли в турецкий клуб
-
"Нижний Новгород" купил норвежского вингера
-
У Тухеля выявлен коронавирус
-
Бензема пропустит ещё один матч "Реала"
-
Шалимов рассказал о большом желании Шатова играть за "Урал"
-
Каррера просил экс-защитника "Спартака" помочь ему с трудоустройством в Малайзии
-
"Тоттенхэм" поспорит за нападающего "Наполи"