"Химки" и "Рубин" расписали безголевую ничью в товарищеском матче

Фото твиттер "Рубина"

На сборе в турецком Белеке состоялась контрольная встреча между "Химками" и "Рубином".

Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

"Химки" (Россия) – "Рубин" (Россия) - 0:0

"Химки": Лантратов, Идову, Трошечкин, Глушаков, Мамаев, Жирков, Главчич, Волков, Григалава, Кухарчук, Мирзов.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Мусаев, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Зуев, Онугха.

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