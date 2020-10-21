"Химки" и "Тамбов" прошли в 1/8 финала Кубка России

"Химки" и "Тамбов" стали следующими участниками 1/8 финала Кубка России.

В заключительном туре оба клуба одержали победы над "Нижним Новгородом" и брянским "Динамо", что позволило им финишировать на первых местах в своих группах.

"Динамо" Брянск - "Тамбов" 0:2

Голы: Онугха, 11 - 0:1, Шахов, 85 - 0:2



"Нижний Новгород" - "Химки" 1:1, по пенальти - 9:10

Голы: Ставпец, 51 - 1:0, Конате, 74 - 1:1



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