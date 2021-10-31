"Химки" и "Урал" не выявили победителя в матче аутсайдеров РПЛ

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Химки", набрав 12 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с 10 очками остался на последнем, 16-м месте.

"Химки" – "Урал" - 0:0

"Химки": Лантратов, Карпов, Филин, Стоинович (Данилкин, 49), Идову, Боженов, Дагерстоль, Глушаков, Мирзов, Соколов (Кухарчук, 63), Адеми (Долгов, 63).

"Урал": Помазун, Кулаков, Аугустыняк, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Железнов, 57), Колесниченко, Йовичич, Гагнидзе, Бикфалви.

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