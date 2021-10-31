"Химки" и "Урал" не выявили победителя в матче аутсайдеров РПЛ

Теги химкиурал

"Химки" и "Урал" не выявили победителя в матче аутсайдеров РПЛ

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Химки", набрав 12 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с 10 очками остался на последнем, 16-м месте.

"Химки" – "Урал" - 0:0

"Химки": Лантратов, Карпов, Филин, Стоинович (Данилкин, 49), Идову, Боженов, Дагерстоль, Глушаков, Мирзов, Соколов (Кухарчук, 63), Адеми (Долгов, 63).

"Урал": Помазун, Кулаков, Аугустыняк, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Железнов, 57), Колесниченко, Йовичич, Гагнидзе, Бикфалви.

Не пропустите: "Сочи" обыграл "Арсенал" и ворвался в топ-3 РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов