"Химки" интересуются 38-летним Жирковым
Фото твиттер "Зенита"
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков может зимой стать игроком "Химок".
"Возможно ли приглашение Жиркова в "Химки"? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом.
Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен. Юрий всегда был мастеровым футболистом, всегда показывал высочайший уровень и в сборной, и в клубе, несмотря на возраст. Было бы здорово увидеть его игру в "Химках". Если он будет заинтересован, почему бы и нет", - сказал бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков, которого называют куратором подмосковного клуба.
Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с питерским "Зенитом".
С июня 38-летний ветеран восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он получил это повреждение в ходе поединка Евро-2020 против Бельгии (0:3).
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