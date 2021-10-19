"Химки" интересуются 38-летним Жирковым

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"Химки" интересуются 38-летним Жирковым

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков может зимой стать игроком "Химок".

"Возможно ли приглашение Жиркова в "Химки"? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом.

Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен. Юрий всегда был мастеровым футболистом, всегда показывал высочайший уровень и в сборной, и в клубе, несмотря на возраст. Было бы здорово увидеть его игру в "Химках". Если он будет заинтересован, почему бы и нет", - сказал бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков, которого называют куратором подмосковного клуба.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с питерским "Зенитом".

С июня 38-летний ветеран восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он получил это повреждение в ходе поединка Евро-2020 против Бельгии (0:3).

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