"Химки" интересуются защитником "Локомотива"

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"Химки" интересуются защитником "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Брайан Идову может продолжить карьеру в "Химках".

По сведениям "Чемпионат", новичок РПЛ готов арендовать 28-летнего нигерийца до следующего лета.

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне Идову провел 18 игр во всех турнирах.

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