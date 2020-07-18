"Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком"

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"Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком"

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов опроверг слухи, что "Спартак" может финансово помочь подмосковному клубу, чтобы тот принял участие в следующем розыгрыше РПЛ.

"Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как "Спартак" нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал... Никаких переговоров со "Спартаком" не ведётся, как и с другими клубами. Тем не менее, вероятность выхода "Химок" в РПЛ большая. В понедельник всё объявят", - сказал функционер.

Напомним, что "Химки" пробились в РПЛ по спортивному принципу, но из-за финансовых проблем могут отказаться от повышения в классе.

"Спартак" за тур до завершения чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Представитель Федуна опроверг переговоры с "Химками" о финансовой помощи. | http://soccernews.ru
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