"Химки" купили форварда "Ростова"
Фото сайт "Химок"
"Химки" на своём официальном сайте объявили о возвращении нападающего Александра Долгова.
Подмосковный клуб выкупил права на футболиста у "Ростова" за 115 тысяч евро. Контракт с ним заключён на три года.
Воспитанник "Локомотива" уже выступал за "Химки" в прошлом сезоне по договору аренды.
Долгов сыграл за команду Игоря Черевченко 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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