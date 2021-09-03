"Химки" купили форварда "Ростова"

1 Теги ростовхимкиалександр долговтрансферы

"Химки" купили форварда "Ростова"

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о возвращении нападающего Александра Долгова.

Подмосковный клуб выкупил права на футболиста у "Ростова" за 115 тысяч евро. Контракт с ним заключён на три года.

Воспитанник "Локомотива" уже выступал за "Химки" в прошлом сезоне по договору аренды.

Долгов сыграл за команду Игоря Черевченко 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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