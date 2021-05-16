"Химки" летом могут потерять почти 10 игроков

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"Химки" летом могут потерять почти 10 игроковФото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

Как сообщает Чемпионат со ссылкой на свои источники, "Химки" этим летом могут потерять до девяти футболистов.

У защитника Брайна Идову, голкипера Дмитрия Хомича, форварда Владимира Дядюна и хавбека Павла Могилевца заканчиваются контракты.

Также истекают сроки аренды защитника Арсения Логашова, полузащитника Резиуана Мирзова, нападающего Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и форварда Александра Долгова.

"В клубе не уверены, что смогут продлить контракты и аренды с теми футболистами, у которых истекает договор. Есть желание сохранить Идову, а остальные игроки с большой долей вероятности могут покинуть клуб", – сказал источник.

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