"Химки" минимально обыграли иркутский "Зенит" в Кубке России

В матче группового этапа Кубка России "Химки" на выезде взяли верх над иркутским "Зенитом" со счётом 1:0.

Единственный гол в поединке забил ивуарийский форвард подмосковной команды Мохамед Конате.

"Зенит" (Иркутск) – "Химки" - 0:1

Гол: Конате, 64 - 0:1.

"Химки": Генералов, Тихонов, Мизгирев, Гапон, Липовой (Массуренко, 64), Мурнин (Мартусевич, 70), Кухарчук (Жумабеков, 88), Казанцев, Воробьев (Засеев, 88), Сигневич (Конате, 64), Алиев.

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