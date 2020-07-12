"Химки" могут не попасть даже в ФНЛ в следующем сезоне

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"Химки" могут не попасть даже в ФНЛ в следующем сезоне

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков не исключил, что подмосковный клуб в следующем сезоне будет выступать во втором дивизионе - Профессиональной футбольной лиге.

"Химки" на 90 процентов будут играть в ФНЛ. Премьер-лига, если честно, вообще не рассматривается. Если инвесторы не зайдут, не исключаю, что клуб окажется в ПФЛ", - приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Химки" заняли первое место в досрочно завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги. Если клуб откажется от выступлений в РПЛ, то из элитного дивизиона вылетит только одна команда.

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