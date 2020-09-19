"Химки" могут уволить тренера после позорного поражения от "Краснодара"

Дмитрий Гунько может в начале следующей недели покинуть пост главного тренера "Химок".

Напомним, что в пятницу подмосковная команда потерпела унизительное поражение от "Краснодара" (2:7) в матче РПЛ.

"Решение по Гунько будет принято в понедельник. И всё вам скажем. По горячим следам мы ничего не делаем. Стараемся поступать взвешенно, нужно всё оценить. В понедельник огласим решение по тренеру и спортивному директору. Здраво оцениваем ситуацию. Паники нет. Задачи у нас сохраняются. Но результат, конечно, вопиющий... Ни область, ни город этого не заслуживают!" - сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" набрали 3 очка в 8 турах и занимают предпоследнее место в таблице чемпионата.

Не пропустите: Главный тренер "Химок" высказался о разгромном поражении в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru