"Химки" могут во второй раз за сезон уволить Черевченко
В "Химках" снова задумались о смене главного тренера, сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов уже провёл переговоры с наставником "СКА-Хабаровска" Сергеем Юраном.
52-летний специалист в ближайшее время может заменить у руля команды Игоря Черевченко, которого увольняли в октябре, однако через месяц вернули на должность.
"Химки" занимают последнее место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 турах.
Стоит отметить, что Юран уже возглавлял "красно-чёрных" в 2008 и 2020 годах.
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