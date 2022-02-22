"Химки" могут во второй раз за сезон уволить Черевченко

Фото твиттер "СКА-Хабаровска"

В "Химках" снова задумались о смене главного тренера, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов уже провёл переговоры с наставником "СКА-Хабаровска" Сергеем Юраном.

52-летний специалист в ближайшее время может заменить у руля команды Игоря Черевченко, которого увольняли в октябре, однако через месяц вернули на должность.

"Химки" занимают последнее место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 турах.

Стоит отметить, что Юран уже возглавлял "красно-чёрных" в 2008 и 2020 годах.

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