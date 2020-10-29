"Химки" могут зимой подписать главного российского вундеркинда
Во время зимнего трансферного окна полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев может оказаться в "Химках".
По информации "СЭ", клубы обсуждали возможный трансфер 15-летнего футболиста ещё летом. Вероятность его перехода в команду из Подмосковья довольно высока.
Пиняева считают главным вундеркиндом российского футбола. Ранее его неоднократно приглашал на просмотр "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне хавбек дебютировал за "Чертаново" на взрослом уровне - в его активе 1 гол и 2 ассиста в 9 матчах.
Не пропустите: Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах. | http://soccernews.ru
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