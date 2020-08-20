"Химки" нацелились на форварда ЦСКА

"Химки" хотят до закрытия летнего трансферного окна усилить атакующую линию, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, подмосковный клуб проявляет предметный интерес к нападающему ЦСКА Илье Шкурину.

"Химки" хотят арендовать 21-летнего белорусского форварда армейцев.

ЦСКА подписал Шкурина зимой, с тех пор он забил 1 гол в 7 матчах.

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