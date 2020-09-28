"Химки" нацелились на хавбека "Зенита"

Подмосковные "Химки" проявляют интерес к полузащитнику петербургского "Зенита" Алексею Сутормину, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, "Химки" намерены арендовать футболиста до конца сезона без права последующего выкупа.

26-летний Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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