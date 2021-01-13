"Химки" нацелились на шведского защитника

Подмосковные "Химки" проявляют интерес к защитнику "Норрчепинга" Филипу Дагерстолу, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно и уже начал с ним переговоры.

23-летний Дагерстол выступает за "Норрчепинг" с 2017 года, провел за клуб 156 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

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