"Химки" намерены продлить Глушакова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковные "Химки" планируют продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.
"Мы хотели бы оставить Дениса у нас в составе. Думаю, мы договоримся. Пока переговоров не было. Думаю, с ним будет попроще, потому что он играет, один из лидеров в нашем составе, так что должны договориться", - приводит слова Терюшкова "Рейтинг букмекеров".
В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки". | http://soccernews.ru
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