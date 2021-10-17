"Химки" нашли нового спонсора
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
"Химки" официально объявили о новом спонсоре клуба на текущий сезон.
"Рады сообщить о начале сотрудничества с компанией "Самолет“, которая стала официальным партнером клуба в сезоне-2021/22. Начиная с домашнего матча с "Ахматом“ логотип компании будет размещен на форме красно-черных», — сообщает пресс-служба клуба.
Сделку также прокомментировал генеральный директор "Химок" Сергей Анохин.
"Мы рады представить нового партнера нашего футбольного клуба. Группа "Самолет“ — крупнейшая компания, которая создает большие городские кварталы. Приятно, что нам удалось привлечь внимание к футболу и начать сотрудничество с сильным партнером, который поддерживает спортивные проекты и серьезно относится к социальным задачам. В этом наши взгляды совпадают. Надеемся, что сотрудничество получится плодотворным и принесет взаимную пользу", — цитирует Анохина официальный сайт "Химок".
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