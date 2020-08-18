"Химки" не будут увольнять главного тренера Дмитрия Гунько

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"Химки" не будут увольнять главного тренера Дмитрия Гунько

"Химки" не собираются менять главного тренера Дмитрий Гунько после неудачного старта в чемпионате России.

В первых трех турах РПЛ подмосковный клуб набрал лишь 1 балл. 

Ранее сообщалось, что Гунько может быть заменен на Романа Пилипчука или Андрея Кобелева.

"Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Руководство клуба полностью доверяет Дмитрию Гунько и не ведет никаких переговоров с другими специалистами. Мы верим, что нам удастся поправить турнирное положение", - написала пресс-служба клуба.

Напомним, специалист возглавил "Химки" 1 августа 2020 года.

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