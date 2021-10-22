"Химки" не собираются подписывать Жиркова

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"Химки" не собираются подписывать Жиркова

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков не перейдёт в "Химки", сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, подмосковный клуб не рассматривает такой вариант усиления состава во время зимнего трансферного окна.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом".

С июня 38-летний ветеран восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он получил это повреждение в ходе поединка Евро-2020 против Бельгии (0:3).

Не пропустите: Жирков рассказал, как его чуть было не выгнали из ЦСКА из-за инцидента в молодежной сборной. | http://soccernews.ru
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